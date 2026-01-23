À Allex, l’indéboulonnable Gérard Crozier face à une liste citoyenne

Le maire sortant, figure politique du Val de Drôme, affrontera une liste qui défend une approche participative de la vie communale.

C’est un monde qui les sépare, mais une commune qui les réunit. À Allex, la course pour les élections municipales des 15 et 22 mars est officiellement lancée : le lundi 19 janvier, le maire sortant, Gérard Crozier, nous a annoncé qu’il briguerait un quatrième mandat à la tête de cette commune de 2 700 habitants. Ses adversaires politiques, qui mènent la liste « Allex 26, l’élan citoyen » sont, eux, sortis du bois à l’automne passé et organisaient leur première réunion publique le lundi 12 janvier (cf. Le Crestois du vendredi 16/01). Ils y ont dévoilé leur binôme tête de liste : Arnaud Verda et Leslie Briat.

Tout ou presque oppose ces deux dynamiques...

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026