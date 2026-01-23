Les donneurs de sang comptent sur vous en 2026

L’association a organisé 14 collectes l’an passé.

Une quarantaine de personnes a assisté à l’assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Crest et sa région, qui s’est tenue le 16 janvier à la salle des fêtes d’Aouste-sur-Sye. Cela a été l’occasion de remercier les élus présents pour leur soutien et le prêt des salles pour les collectes. L’Établissement français du sang (EFS), accompagné par nos bénévoles, a réalisé 14 collectes sur le territoire crestois en 2025.

L’Amicale a également organisé un temps fort en 2025 : le concert « Son pour Sang » avec le soutien du Rotary club de Crest, qui a rencontré un grand succès. Trois jeunes chanteurs de Star’Dancing à Crest, ainsi que la Chorale de Beaufort-sur-Gervanne, se sont produits bénévolement à cette occasion, au profit de notre Amicale. Nous les en remercions encore chaleureusement.

Un point d’information a également été réalisé concernant les objectifs de l’EFS pour le don de plasma : le plasma est utilisé pour fabriquer des médicaments vitaux, notamment pour traiter les troubles de la coagulation, les déficits immunitaires et certaines maladies auto-immunes. En France, le besoin en immunoglobulines, un composant dérivé du plasma, augmente chaque année. Pourtant, une grande partie des médicaments dérivés du plasma provient de l’étranger, rendant fragile et incertaine leur disponibilité pour les patients. Ceci rend crucial le développement du don de plasma en France, de manière éthique.

TROIS MÉDAILLÉS

Développer le don de plasma est devenu un enjeu majeur pour la souveraineté sanitaire française. Cela implique donc une mobilisation accrue des donneurs. Les appareils d’aphérèse n’étant pas transportables en collectes, le don de plasma est réalisé uniquement à la maison du don de l’EFS à Valence, sur rendez-vous.

Par ailleurs, nous rappelons qu’il est devenu nécessaire de prendre rendez-vous avant de venir aux collectes, pour fluidifier leur déroulement. Il est donc fortement recommandé de prendre rendez-vous via l’appli « Don de sang » de l’EFS, ou sur le site : dondesang.efs.sante.fr, ou au 04 75 82 44 05.

Notre AG a été suivie par une remise de diplômes à : Madame Christine Bache (médaille de bronze pour 25 dons) ; Madame Magali Gorce (médaille de bronze pour 25 dons) ; Monsieur Christian Gagnaire (médaille d’argent pour 75 dons). Félicitations à eux ! Et au plaisir de vous accueillir nombreux lors de nos prochaines collectes !

L’Amicale du don de sang

bénévole de Crest et sa région

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026