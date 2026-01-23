Des jeunes d’Armorin avec la Croix rouge

Les éco-délégués ont participé à une collecte de vêtements chauds.

Dans un bel élan de solidarité, les éco-délégués d’Armorin se sont fortement mobilisés ces dernières semaines pour une action de collecte de couvertures et de vêtements chauds au profit de la Croix-Rouge. Grâce à leur investissement, de nombreux dons ont pu être récoltés afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables en cette période hivernale...

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026