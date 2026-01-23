Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Des jeunes d’Armorin avec la Croix rouge

Les éco-délégués ont participé à une collecte de vêtements chauds.

Dans un bel élan de solidarité, les éco-délégués d’Armorin se sont fortement mobilisés ces dernières semaines pour une action de collecte de couvertures et de vêtements chauds au profit de la Croix-Rouge. Grâce à leur investissement, de nombreux dons ont pu être récoltés afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables en cette période hivernale...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU