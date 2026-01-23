The Pookies a retourné le Tribouli

Une date à Crest pour ses vingt ans.

C’était donc jeudi 15 janvier au Tribouli : le groupe The Pookies a posé ses instruments, ses gros amplis et son énergie à Crest, pour un concert organisé par le Gigors electric sound system. Une reformation pour une tournée exceptionnelle de vingt dates qui viennent fêter leurs vingt ans d’existence.

Eh bien oui, pour les amateurs de gros son, aux rythmes syncopés, pour un bon lavage à 90 degrés de punk rock aux orchestrations pop audacieusement réussies, il fallait être là. Le public en est sorti tout délavé, voire tout froissé, mais regonflé d’énergie.

Le petit café (qui n’a pas peur d’une telle occasion), accueille surtout des autochtones en manque de chaleur en plein coeur du mois de janvier. Un public qui frétille (très) collé serré. Des musiciens en toute maîtrise et au charisme d’enfer au service d’un punk acoustiquement instrumentalisé joliment décomplexé. De quoi être heureux qu’ils soient passés par chez nous, tout simplement.

Perrine Quénu

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026