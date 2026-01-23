Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les copains de Nankin, un nouveau restaurant chinois

L’équipe s’est installée à Crest, dans les anciens locaux de la Tartine.

Des petits pains farcis au porc, des nouilles maison au boeuf braisé, des jiaozis (raviolis) grillés, des champignons sautés au wok… En ce mercredi 21 janvier, la carte des Copains de Nankin, le nouveau restaurant de spécialités chinoises installé au 13, rue de la République, est appétissante !

Loin des spécialités chinoises les plus connues, les Copains de Nankin proposent chaque jour une nouvelle carte...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026

