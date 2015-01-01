Qui reprendrait Auchan à Crest ?

Le rapprochement entre Auchan et Intermarché rend l’avenir du supermarché crestois incertain.

Les grandes manoeuvres qui animent le petit monde de la grande distribution en France agitent aussi la vallée de la Drôme... En novembre dernier, le groupe Auchan, qui exploite le supermarché crestois de la Croix de Romans, a dévoilé son projet de rapprochement avec le groupe Intermarché. L’idée d’Auchan ? Développer « un modèle de coopération innovant qui reconfigurerait le paysage de la distribution [...] en exploitant ses supermarchés sous bannière Intermarché et Netto [l’enseigne de hard discount du groupement Mousquetaires, NDLR] ».

Ce projet d’ampleur ne concernerait que les supermarchés Auchan (pas les hyper, donc), soit, tout de même, 294 magasins en France, dont notre supermarché crestois...

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026