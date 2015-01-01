Joël Mottet, enfant d’Aouste-sur-Sye, s’en est allé

Il fut maire de la commune pendant 13 ans et s’engagea intensément dans le monde associatif.

On ne croisera plus sa discrète silhouette dans les ruelles d’Aouste-sur-Sye. On ne profitera plus, non plus, de ses conseils avisés, de ses anecdotes savoureuses, et de la connaissance fine qu’il avait acquise de notre territoire au cours d’une existence presque entièrement dédiée à sa commune natale et à la vallée de la Drôme. Joël Mottet, ancien maire d’Aouste, s’en est allé le jeudi 8 janvier, à l’âge de 81 ans...

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026