Un nouveau bâtiment inauguré à Saint-Louis

Les 900 mètres carrés seront dédiés à l’enseignement scientifique.

« C’est une soirée marquante pour l’établissement. » Le lundi 12 janvier, l’établissement privé catholique Saint-Louis inaugurait officiellement un nouveau bâtiment, le long du quai Soubeyran. L’occasion pour son directeur, Bertrand Cornut-Chauvin, de préciser l’usage qu’aurait Saint-Louis de ce nouvel espace de 900 mètres carrés...

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026

