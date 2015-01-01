Les lycéens solidaires

Une collecte pour les Restos du coeur s’est tenue au lycée Armorin.

La tête de Coluche et le logo des Restos du coeur ont trôné pendant trois jours dans le hall du lycée Armorin, du mardi 13 au jeudi 15 janvier. En effet, une dizaine de lycéens engagés, membres du conseil de vie lycéenne ou de la Maison des lycéens, ont organisé une collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène au profit de l’antenne crestoise de l’association qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Un projet mis en place après avoir visité les locaux de l’association en fin d’année dernière. Collégiens et lycéens d’Armorin étaient ainsi invités à déposer leurs produits lors des intercours. Plusieurs caisses ont ainsi été remplies.

Le but de l’opération était aussi de sensibiliser les élèves à la cause et de leur proposer de devenir bénévoles lors de la prochaine collecte alimentaire, en mars, devant les supermarchés de la vallée. Bravo la jeunesse !

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026