Le nouvel Ehpad de Crest sort de terre
Le bâtiment de 8000 m2 comptera 141 lits. Son coût : 31 millions d’euros.
Un moment symbolique. Le jeudi 8 janvier, l’ensemble des acteurs de la construction du futur Ehpad de Crest ont posé la première pierre de l’établissement destiné à l’hebergement des personnes âgées dépendantes.
Le futur Ehpad, qui jouxtera le centre hospitalier de Crest, aura une capacité d’accueil de 141 lits en chambres individuelles, répartis en trois unités...
Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026