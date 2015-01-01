À Montmeyran, Olivier Rochas veut rempiler

Le maire sortant mènera vraisemblablement une liste unique.

C’est acté : Olivier Rochas, le maire de Montmeyran, se présentera à sa succession lors des élections municipales de mars prochain. Sa déclaration de candidature, assez simple et courte, est à lire en page Région de ce journal. « Après bientôt six années d’engagement au service des Montmeyrannais, je souhaite poursuivre le travail engagé avec la même énergie, la même proximité et le même sens des responsabilités. »

Olivier Rochas informe également les habitants que sa liste et son programme seront dévoilés au cours du mois de février. Au Crestois, il se fait plus précis...

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026