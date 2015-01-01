Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

À Montmeyran, Olivier Rochas veut rempiler

Le maire sortant mènera vraisemblablement une liste unique.

C’est acté : Olivier Rochas, le maire de Montmeyran, se présentera à sa succession lors des élections municipales de mars prochain. Sa déclaration de candidature, assez simple et courte, est à lire en page Région de ce journal. « Après bientôt six années d’engagement au service des Montmeyrannais, je souhaite poursuivre le travail engagé avec la même énergie, la même proximité et le même sens des responsabilités. »

Olivier Rochas informe également les habitants que sa liste et son programme seront dévoilés au cours du mois de février. Au Crestois, il se fait plus précis...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU