La préfète veut un « État qui protège et qui accompagne »
M.-A. Gaspari compte, en 2026, s’en tenir à sa méthode : « proximité, simplification, efficacité ».
Avant une cérémonie de voeux organisée conjointement avec le nouveau président du Département, Franck Soulignac, la préfète de la Drôme, Marie-Aimée Gaspari, en fonction depuis le mois de septembre, avait convié la presse en préfecture le vendredi 10 janvier pour faire le bilan de l’année passée.
Entourée de son cabinet ainsi que de ses deux sous-préfètes, elle a commencé par annoncer qu’elle s’en était tenue à sa méthode – « proximité, simplification, efficacité » – en allant à la rencontre directe de ses interlocuteurs, et tout spécialement des agriculteurs...
Article publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026