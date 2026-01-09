Chez les éleveurs, la crainte de la grippe aviaire

Un foyer de grippe aviaire s’est déclaré à proximité de la vallée de la Drôme.

Éleveur de poules à la Répara, Christian Caillet serre un peu les dents en ce moment. Celui qui est aussi vice-président chargé de l’alimentation à la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) ne peut qu’être un poil tendu (une plume, pourrait-on dire), étant donné que le 22 décembre dernier, un foyer de grippe aviaire a été détecté pour la première fois dans la Drôme, à Châteauneuf-sur-Isère. Puis un second à Marches, au Sud de Romans-sur-Isère, au jour de l’An. Si le premier foyer concerne un élevage de faucons et a été traité rapidement, le second concerne un élevage de volailles au milieu d’autres élevages – dans le secteur, même, où l’on en compte le plus dans le département...

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026