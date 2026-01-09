Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Saillans : « Pour les municipales, des ambitions à porter ! »

Communiqué de presse du 9 janvier 2026 d’un "collectif citoyen".

À la suite de la réunion publique du 21 décembre, plus d’une cinquantaine d’habitant•es motivé·es de Saillans se sont réuni·es le dimanche 4 janvier pour poursuivre leurs échanges autour d’un possible engagement lors des prochaines élections municipales, soit en rejoignant l’une des listes déjà déclarées, soit en en constituant une nouvelle.

Dans le premier temps de cette rencontre, c’est un consensus sur la définition des bases communes qui a été recherché, et qui a abouti principalement à quatre essentiels : au-delà de la gestion régulière de la commune, c’est l’envie de porter des ambitions pour le village qui motive...

La suite de ce communiqué est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Communiqué publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU