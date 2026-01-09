Saillans : « Pour les municipales, des ambitions à porter ! »

Communiqué de presse du 9 janvier 2026 d’un "collectif citoyen".

À la suite de la réunion publique du 21 décembre, plus d’une cinquantaine d’habitant•es motivé·es de Saillans se sont réuni·es le dimanche 4 janvier pour poursuivre leurs échanges autour d’un possible engagement lors des prochaines élections municipales, soit en rejoignant l’une des listes déjà déclarées, soit en en constituant une nouvelle.

Dans le premier temps de cette rencontre, c’est un consensus sur la définition des bases communes qui a été recherché, et qui a abouti principalement à quatre essentiels : au-delà de la gestion régulière de la commune, c’est l’envie de porter des ambitions pour le village qui motive...

Communiqué publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026