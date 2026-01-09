La liste "Saillans, continuons ensemble" se dévoile

Les températures glaciales n’ont pas dissuadé de nombreux Saillansons à se rendre à la salle des fêtes, le mardi 6 janvier, à la première réunion publique organisée par la liste « Saillans, continuons ensemble ». Comme le nom de la liste l’indique, les habitants ont pu y retrouver des visages connus parmi l’équipe municipale actuelle – à l’exception bien sûr de l’actuel maire, François Brocard, qui ne souhaite pas se représenter.

Sur les neuf personnes venues à la rencontre des habitants, cinq sont membres du conseil municipal en place...

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026