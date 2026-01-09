Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

De Figeac à Die, coopératives pour la transition

Découvrez le pari gagnant des Fermes de Figeac, le 22 janvier à Eurre.

L’association Biovallée invite le monde agricole, les coopératives et tous les curieux à venir rencontrer les Fermes de Figeac. Une coopérative agricole du Lot, référence nationale de l’entrepreneuriat territorial et de l’innovation sociale, qui apporte des réponses utiles aux préoccupations du monde agricole.

Dans le Ségala, territoire exigeant où la coopération est devenue une condition de survie dès les années 1980, les agriculteurs se sont rassemblés et ont misé sur le collectif...

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026

