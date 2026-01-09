À Saoû, le conseil municipal va se renouveler

Seuls deux élus sortants sont prêts à repartir pour les municipales.

Il l’avait annoncé : le maire de Saoû, Raphaël Paillot, compte rendre son écharpe lors des élections municipales de mars prochain. « Il est temps de passer la main », dit l’édile, expliquant sa décision par un « choix personnel » : « un moment donné, pour faire les choses correctement et faire du lien, il faut avoir du temps, et moi je ne l’ai pas. »

Raphaël Paillot se dit pour autant ravi par cette belle expérience, très riche, mais avoue en ressortir avec une certaine amertume quant aux moyens alloués aux petites communes rurales. « Nous sommes soutenus en subventions d’investissement, mais pas de fonctionnement. Or, nous n’avons plus assez de moyens, face à des demandes toujours plus importantes des institutions. »

D’autant, souligne-t-il, que contrairement aux idées reçues, Saoû n’est pas une commune riche...

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026