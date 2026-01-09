La tentation optimiste de la députée Pochon

L’élue écologiste a présenté ses voeux à Mirabel-et-Blacons.

« J’aurais préféré vous dire bonne année et qu’on aille manger la galette et déguster la clairette immédiatement… » C’est avec un peu d’humour que Marie Pochon, députée Les Écologistes de la 3e circonscription de la Drôme, a présenté ses voeux pour 2026 dans une salle des fêtes de Mirabel-et-Blacons bondée, le mardi 6 janvier. Mais avant les réjouissances, la députée a estimé qu’il était de son « devoir de parler en ce jour un peu de politique ».

Et c’est autour d’une récente et controversée déclaration du chef d’état-major des Armées que Marie Pochon a organisé son discours. Ce qu’il nous manque, disait le général Fabien Mandon le 18 novembre dernier, « c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est ». Un constat que ne partage visiblement pas la députée écologiste...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026