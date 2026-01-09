La tentation optimiste de la députée Pochon
L’élue écologiste a présenté ses voeux à Mirabel-et-Blacons.
« J’aurais préféré vous dire bonne année et qu’on aille manger la galette et déguster la clairette immédiatement… » C’est avec un peu d’humour que Marie Pochon, députée Les Écologistes de la 3e circonscription de la Drôme, a présenté ses voeux pour 2026 dans une salle des fêtes de Mirabel-et-Blacons bondée, le mardi 6 janvier. Mais avant les réjouissances, la députée a estimé qu’il était de son « devoir de parler en ce jour un peu de politique ».
Et c’est autour d’une récente et controversée déclaration du chef d’état-major des Armées que Marie Pochon a organisé son discours. Ce qu’il nous manque, disait le général Fabien Mandon le 18 novembre dernier, « c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est ». Un constat que ne partage visiblement pas la députée écologiste...
Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026