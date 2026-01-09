Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Stéphanie Karcher adresse des voeux de « confiance et d’endurance »

La maire de Crest a présenté ses voeux, les derniers avant les élections municipales.

Grand pupitre, écran géant et lumières tamisées… Plus de cinq cents personnes ont assisté lundi 5 janvier, salle des Moulinages, aux traditionnels voeux de la maire de Crest, Stéphanie Karcher. Parmi elles, de nombreux Crestoises et Crestois, mais aussi des « officiels » : la sous-préfète Véronique Simonin, le président du Département Franck Soulignac, les sénatrices Marie-Pierre Monier et Marie-Pierre Mouton, la conseillère départementale Muriel Paret et plusieurs maires du canton. Des voeux à la saveur particulière, puisque cette cérémonie était la dernière avant les élections municipales de mars...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026

