On a fêté Noël à Val accueil

L’accueil de jour a mis les petits plats dans les grands

Jeudi 18 décembre, vers 10 heures du matin, des sons cuivrés retentissent dans la rue des Auberts. C’était le repas de Noël à Val accueil ! La fanfare La Clique n’a pas attendu que les petits fours soient sortis pour égayer l’air dans la cour et le jardin de l’accueil de jour. Dans la cuisine, trois bénévoles s’activent pour préparer ce repas de fête. Sur la terrasse protégée des intempéries, on boit le café.

Ici, on peut venir faire sa lessive, sa toilette, avoir un repas chaud chaque midi de la semaine et trouver du soutien pour des démarches administratives, l’accès au logement ou à la santé....

Article publié dans le Crestois du vendredi 2 janvier 2026.