Trois éleveurs s’associent pour créer une boucherie bio

La Boucherie montoisonnaise mutualisée (BMM) espère ouvrir son atelier et son magasin en 2026 dans les anciens locaux de Drôme cailles.

Bientôt un atelier de découpe de viandes locales et une boucherie bio le long de la RD111, à Montoison ? Les ingrédients sont désormais réunis pour voir aboutir ce projet. Trois éleveurs, Sébastien Bost d’Eurre, Arnaud Mandaroux de Vaunaveys-la-Rochette et Jordan Magnet de Soyans, ont signé début décembre un bail emphytéotique (lire encadré ci-dessous) d’une durée de 60 ans avec la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD). C’est sur l’ancien site de Drôme cailles, acquis par la CCVD en 2022, que les éleveurs projettent d’installer, dans les prochains mois, leur atelier et point de vente....

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 2 janvier 2026