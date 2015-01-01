La mission locale de Crest contrainte de licencier

Quatre salarié·es ont été licencié·es en raison d’une baisse de subventions.

C’est une nouvelle année qui s’ouvre bien amèrement pour la mission locale Vallée de la Drôme, installée dans le centre-ville de Crest. Maryline Bolomey, directrice de cette structure d’insertion professionnelle et sociale des jeunes, ne cache pas son désarroi : « Nous avons dû laisser partir quatre personnes en décembre, passant de 21 à 17 salariés. Quel beau cadeau de Noël, vraiment... C’est très dur pour l’équipe, très difficile à vivre. » Et ce, en raison d’une baisse de subventions de la part du Département et de la Région de l’ordre de 300 000 euros. Un montant impossible à surmonter sans licenciements...

Article publié dans Le Crestois du 2 janvier 2026