Ordures ménagères : pas de hausse de la taxe

La proposition de l'exécutif de la 3CPS a été largement rejetée par les élus

20 voix contre, 6 pour et 9 abstentions. La proposition d’augmenter de 0,6 % la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), portée par l’exécutif de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), a été largement rejetée par les élu·es lors du conseil communautaire du jeudi 18 décembre. François Brocard, le président de la 3CPS, et son vice-président Jean-Louis Baudouin, délégué aux déchets, proposaient de passer ce taux de 9,3 % à 9,6 % pour générer 60 000 euros de recettes supplémentaires, dans l’objectif de financer le renouvellement du dispositif de collecte des « biodéchets » (les déchets compostables), expérimenté par la communauté de communes depuis 2024...

Article publié dans Le Crestois du 2 janvier 2026