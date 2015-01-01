Crest : pourquoi les urgences ont-elles fermé ?

Faute de personnel, le service a fermé pendant 41 heures. Une première...

DERNIÈRE MINUTE : LES URGENCES REFERMENT ! Nous avons reçu, quelques minutes avant le bouclage de ce numéro du Crestois, un communiqué de la direction de l’hôpital de Crest qui annonce la « fermeture temporaire de son service des urgences, du vendredi 2 janvier à 5 heures au samedi 3 à 9 heures, et le lundi 5 de 5 heures à 19 heures ». « Cette décision a été prise en concertation avec l’Agence régionale de santé, le Samu centre 15 et le centre hospitalier de Valence », précise la direction de l’hôpital. « Pendant cette période, ajoute-t-elle, pour toute urgence, il est demandé aux patients de ne pas se déplacer directement aux urgences du centre hospitalier de Crest et d’appeler systématiquement le Samu centre 15, qui les orientera vers le lieu le mieux adapté aux besoins. »

Voilà une première dont les habitants de la vallée se seraient bien passés : les urgences du centre hospitalier (CH) de Crest ont dû fermer du vendredi 26 décembre à 16 heures jusqu’au dimanche 28 à 9 heures. Soit 41 heures durant lesquelles les personnes en situation d’urgence n’avaient plus accès à ce service – même si le Samu pouvait les diriger vers le centre hospitalier de Valence.

Que s’est-il passé ? ...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans le Crestois du vendredi 2 janvier 2026.