Bonnes fêtes... Et à l’année prochaine !

Les actualités municipales n'en finissent plus de bousculer les pages du Crestois...

En cette fin décembre 2025, alors que votre hebdomadaire favori s’apprête à boucler le dernier numéro de l’année, l’actualité communale n’en finit plus de bousculer nos pages déjà bien remplies... Il faut dire que l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 ne manque pas de stimuler un débat démocratique local qui, en temps normal, est déjà fort dynamique.

Le scrutin de mars prochain annonce un changement d’ère dans la vallée de la Drôme. La retraite annoncée de deux figures éminentes de la vie politique locale, à savoir l’ancien maire de Crest, Hervé Mariton, et l’actuel maire d’Eurre et président de la communauté de communes du Val de Drôme, Jean Serret, rebat les cartes et ouvre des perspectives. La disparition prématurée de Denis Benoit, maire d’Aouste-sur-Sye et président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans, à la fin de l’été, a aussi tristement contribué à ouvrir le champ des possibles territoriaux.

Pour animer les discussions lors des tablées festives de fin d’année, Le Crestois propose cette semaine un passage en revue des actualités les plus marquantes de ces derniers jours : turbulences à Beaufort-sur-Gervanne, tranquillité à Mirabel-et-Blacons, débats vifs et fertiles à Aouste-sur-Sye ou à Saillans... Nos communes, décidément, ressemblent souvent à la rivière qui traverse notre vallée, tantôt calmes et placides, tantôt fougueuses et indomptables...

À compter du mois de janvier 2026, nous suivrons avec encore plus de vigilance et de rigueur les dynamiques politiques locales, nous ouvrirons nos colonnes aux candidatures diverses et variées qui ne manqueront pas d’émerger dans notre territoire. Parce que nous pensons qu’il est toujours bon de savoir ce qui se passe dans nos mairies, dans celles de nos voisin·es, car nous savons la profondeur et la force des liens qui unissent nos villes et nos villages...

N’est-ce pas là une bonne raison de vous abonner au Crestois ? De l’acheter plus souvent chez vos marchands de journaux favoris ? De le lire dans vos cafés préférés, ou... de l’offrir à vos proches pour Noël ?

Le Crestois

Infos pratiques :

Nos bureaux seront fermés du lundi 22 au dimanche 28 décembre inclus. D’ici notre retour, écrivez-nous ! Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025