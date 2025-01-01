Une liste unique à Blacons

La liste l'Avenir ensemble sera menée par Muriel Lorenzetti.

Voilà fort longtemps qu’une telle situation ne s’était pas présentée à Mirabel-et-Blacons. Selon toute vraisemblance, une seule liste se présentera aux suffrages des électeurs et des électrices le 15 mars 2026. La liste l’Avenir ensemble sera conduite par Muriel Lorenzetti, actuelle première adjointe du maire sortant...

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025