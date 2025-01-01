Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Une liste unique à Blacons

La liste l'Avenir ensemble sera menée par Muriel Lorenzetti.

Voilà fort longtemps qu’une telle situation ne s’était pas présentée à Mirabel-et-Blacons. Selon toute vraisemblance, une seule liste se présentera aux suffrages des électeurs et des électrices le 15 mars 2026. La liste l’Avenir ensemble sera conduite par Muriel Lorenzetti, actuelle première adjointe du maire sortant...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU