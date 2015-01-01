Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Trois listes à Saillans ?

La liste Saillans demain, menée par Agnès Hatton, a présenté son projet

Saillans demain
Une partie de la liste Saillans demain

Qui succédera à François Brocard ? Élu en 2020, l’actuel maire de Saillans a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections municipales de mars prochain. L’actuel adjoint Freddy Martin conduira la liste « Saillans, continuons ensemble » et annonce deux réunions publiques, les 6 et 27 janvier 2026 (lire en page 12). En parallèle, un collectif d’habitants, avec une vison participative de l’action communale, tente de constituer une liste et invite à une réunion publique ce dimanche 21 décembre (lire en page 12). Enfin, Agnès Hatton, élue pendant la mandature 2014-2020, conduira une liste baptisée « Saillans demain ».

Une dizaine de ses représentants organisaient, le dimanche 14 décembre, une première réunion publique à la salle polyvalente...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU