Trois listes à Saillans ?

La liste Saillans demain, menée par Agnès Hatton, a présenté son projet



Une partie de la liste Saillans demain

Qui succédera à François Brocard ? Élu en 2020, l’actuel maire de Saillans a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections municipales de mars prochain. L’actuel adjoint Freddy Martin conduira la liste « Saillans, continuons ensemble » et annonce deux réunions publiques, les 6 et 27 janvier 2026 (lire en page 12). En parallèle, un collectif d’habitants, avec une vison participative de l’action communale, tente de constituer une liste et invite à une réunion publique ce dimanche 21 décembre (lire en page 12). Enfin, Agnès Hatton, élue pendant la mandature 2014-2020, conduira une liste baptisée « Saillans demain ».

Une dizaine de ses représentants organisaient, le dimanche 14 décembre, une première réunion publique à la salle polyvalente...

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025