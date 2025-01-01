Fin de mandat douloureuse à Beaufort-sur-Gervanne

Deux élus ont démissionné du conseil. Trois dynamiques émergent avant les élections...

Le conseil municipal de Beaufort-sur-Gervanne tiendra-t-il jusqu’à la fin du mandat ? La question, si elle est un peu provoquante, se pose tout de même, alors que l’assemblée communale a été marquée par une nouvelle démission, au début du mois de décembre. Cette fois-ci, c’est le conseiller municipal Guy Bajard qui a claqué la porte de la mairie. « C’était mon premier et mon dernier mandat », nous a confié l’intéressé, qui regrette, sibyllin, « les grands écarts entre ce que disent les gens et ce que font les gens »...

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025