À Aouste, trois listes et des jeux ouverts
La maire sortante fera face à une liste “dissidente“ et à un candidat surprise : Claude Perdriole
Une partie de la liste de Sylvie Caumette
À l’aube des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, on est loin, très loin, des circonstances de celles de 2020... À l’époque, la commune d’Aouste ne comptait qu’une seule liste, menée par Denis Benoit. Cette fois-ci, ce sont a priori trois listes qui se présenteront aux suffrages des Aoustois·es. La première sera menée par Sylvie Caumette, qui a pris la suite de Denis Benoit, après le décès prématuré du maire d’Aouste, le 31 août.
Sa candidature a été officialisée le lundi 15 décembre, en présence de neuf de ses futurs colistiers. « Plurielle, sans étiquette, avec des sensibilités diverses », précise Sylvie Caumette...
Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025