Crest : le budget 2026 validé au conseil municipal

Lors de la séance du 15 décembre, les élus ont approuvé un budget placé sous le signe des économies.

« Sobriété, sobriété, sobriété ». Ces trois mots, répétés par Christophe Lemercier, premier adjoint au maire résume assez bien le mantra du conseil municipal du 15 décembre, mené par la maire Stéphanie Karcher bien décidée à convaincre dans quelques mois les électeurs de sa gestion « saine, solide et perenne » des deniers publics. Rien de mieux pour le faire que de discuter du budget, passage obligé de toutes façons en cette fin d’année. Morgane Peyrache, adjointe déléguée au budget, a ainsi détaillé tous les points du budget général, ainsi que celui de l’eau, de l’assainissement, du transport Mouv’à Crest et du réseau de chaleur...

Dans notre article : Le futur de l'ancien Carrefour Market

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025