Le fils Guichard rouvre le garage de son père

Adrien et Cindy ont rouvert le garage Guichard, fermé depuis le départ en retraite d’André.

André Guichard aurait été fier de son fiston. Ce mécanicien bien connu des Crestois, malheureusement décédé au printemps dernier, avait été contraint de fermer boutique rue Henri-Barbusse le 31 décembre 2024 à son départ à la retraite. « La succession n’a pas été possible, nous n’étions pas prêts », explique aujourd’hui Adrien Guichard. Ce dernier mûrissait la reprise du garage de ses parents de longue date. Parmi les cinq enfants d’André et de Catherine, Adrien était celui à qui avait été transmis le virus de la mécanique.

Mais une reprise ne s’improvise pas comme cela...

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025