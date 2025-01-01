La commune d’Eygluy-Escoulin dépense un euro et gagne 49 hectares de forêt

Des familles locales ont vendu leurs terres à l’euro symbolique. Une opération qui, semble-t-il, arrangeait tout le monde...

C’est une plaisante transaction qui s’est déroulée le vendredi 12 décembre, en mairie d’Eygluy-l’Escoulin. La commune vient, en effet, de recevoir 49 hectares de forêt, elle qui n’en possédait aucun. Ces tènements se situent sur le plan de Véraut, là où la partie haute d’Eygluy bascule de l’autre côté de la montagne. C’est l’issue d’un long processus qui a demandé beaucoup d’énergie...

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025