La CCVD se dote d’un budget de transition

Les futurs élus auront des marges de manœuvre et des projets ficelés.

Symboliquement, c’est la fin du mandat qui s’est jouée à Eurre, le mardi 15 décembre, dans l’amphitéâtre du campus de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD). Les élu·es des 29 communes du territoire, réuni·es en conseil communautaire, ont voté à l’unanimité le budget 2026 de l’intercommunalité. Un budget qui, en fin de mandat et en période électorale, ne pouvait être une « grande révolution », a remarqué le président Jean Serret, qui votait, ce soir-là, son dernier budget, après trente-trois années d’engagement dans les instances intercommunales du Val de Drôme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025