Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

La CCVD se dote d’un budget de transition

Les futurs élus auront des marges de manœuvre et des projets ficelés.

Symboliquement, c’est la fin du mandat qui s’est jouée à Eurre, le mardi 15 décembre, dans l’amphitéâtre du campus de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD). Les élu·es des 29 communes du territoire, réuni·es en conseil communautaire, ont voté à l’unanimité le budget 2026 de l’intercommunalité. Un budget qui, en fin de mandat et en période électorale, ne pouvait être une « grande révolution », a remarqué le président Jean Serret, qui votait, ce soir-là, son dernier budget, après trente-trois années d’engagement dans les instances intercommunales du Val de Drôme...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU