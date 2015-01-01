Drôme cailles : la friche se reconvertit

Communiqué de la communauté de communes du Val de Drôme

Acquise en 2022 par la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD), la friche Drôme Cailles (Montoison), rebaptisée parc d’activités des Mitronnes, poursuit sa réhabilitation. Objectif : faire de cet espace un site pilote autour de la transformation agricole et alimentaire et de la production d’énergie renouvelable...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 19 décembre 2025