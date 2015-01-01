À Crest, les candidatures se multiplient

L’hypothèse d’une quatrième liste, dissidente de la majorité, s’invite dans la campagne.

Qui va succéder à Hervé Mariton ? À trois mois des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars prochains, le paysage politique se dégage dans la ville centre de la vallée de la Drôme. Ainsi, trois listes se sont déjà officiellement lancées. C’est la liste citoyenne « Avec » qui est, la première, sortie du bois, en mars 2025. Suivie, en juillet, par « Crest on l’avenir », menée par Rodolphe Dejour, ancien collaborateur politique (et auteur de la chronique culinaire du Crestois). Puis en septembre, ce fut au tour de Stéphanie Karcher de déclarer sa candidature. Après avoir pris la succession d’Hervé Mariton en juillet 2024, la maire actuelle est accompagnée d’une bonne partie de l’équipe municipale sortante, sous la bannière de la liste « Crest au coeur ».

Est-ce tout ? Pas tout à fait...

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025