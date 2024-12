Urgence Mayotte : La Croix-Rouge lance un appel à dons

Communiqué du 20 décembre 2024 de la Croix-Rouge française.

Mayotte est ravagée. Le cyclone Chido, d’une violence inouïe, avec des vents à plus de 220 km/h, a dévasté l’île le samedi 14 décembre, provoquant des dégâts inimaginables dans ce département où la population est particulièrement vulnérable. La majorité des habitations précaires ont été détruites. Il est encore impossible de dresser un bilan des victimes, vraisemblablement des milliers, selon le préfet de Mayotte. Le défi humanitaire est vertigineux. La Croix-Rouge française, d’ores et déjà à pied d’oeuvre pour venir en aide aux Mahorais, lance un appel à dons.

Dès la semaine dernière, en prévision des conditions météorologiques inquiétantes, la délégation territoriale de la Croix-Rouge française à Mayotte a activé son plan d’urgence avec le soutien du Piroi center, sa plateforme d’intervention régionale océan Indien, basé à La Réunion.

La Croix-Rouge française compte trois cents bénévoles et cent-trente salariés à Mayotte, eux-même très affectés personnellement par le cyclone, mais qui participent depuis la première heure aux opérations de secours lorsque cela leur est possible.

Parallèlement, des renforts arrivent de toutes parts à Mayotte sous la coordination du Piroi center, qui avait déjà déployé plusieurs experts juste avant le confinement de la population, d’autres sont en route depuis la métropole, dont quatre équipiers de réponse aux urgences. La Croix-Rouge française a, par ailleurs, lancé un appel à mobilisation parmi ses volontaires.

Un pont aérien et maritime est organisé pour envoyer du matériel, du personnel médical et de secours. Plus de vingt tonnes de matériel sont en train d’être acheminées depuis la base logistique du Piroi center : de l’eau potable, des kits hygiène, des jerricans, des seaux pour pouvoir faire bouillir de l’eau… Par ailleurs, tout le matériel prépositionné en permanence dans la base logistique à Petite Terre, au sud, pour faire face à toutes les situations de crise sur l’île va être mobilisé.

La priorité, dans l’immédiat, est d’apporter de l’eau, de la nourriture, des produits d’hygiène et du matériel pour construire des abris. Un soutien psychologique indispensable, un accès à l’eau et à l’hygiène, le déploiement de la mission de rétablissement des liens familiaux et la reprise des activités nombreuses de la Croix-Rouge française sur ce territoire très fragile vont également devoir se mettre en place rapidement.

Pour Philippe Da Costa, le président de la Croix-rouge française, « l’île de Mayotte est anéantie. Nos équipes sont préparées et prêtes à intervenir auprès des Mahorais durement touchés par cette catastrophe sans précédent depuis des décennies. Je pense à tous les habitants de Mayotte sans oublier nos volontaires sur place, eux-mêmes très affectés par ce drame. Je suis l’évolution de la situation minute par minute en lien avec notre centre opérationnel »

Pour répondre au plus près des besoins des personnes impactées par ce cyclone, la Croix-Rouge française a besoin de dons financiers, mais ne peut accepter de dons en nature.

Les dons peuvent être effectués sur le web : croix-rouge.fr ou par chèque à l’ordre : Croix-Rouge française - Urgence Mayotte - 75678 Paris Cedex 14.

La Croix-Rouge française

Faire un don

Communiqué publié dans Le Crestois du 20 décembre 2024