Comment arriver à la paix face au Hamas ?

Réponse d’une lectrice à la tribune de l’AFPS publiée le 13 octobre 2023.

Sur son site, l’Association France-Palestine solidarité (AFPS) dénonce « l’apartheid israélien ». En Israël, 21% des citoyens sont Palestiniens musulmans. Quand on marche dans les rues de villes israéliennes, on peut entendre l’appel à la prière venant des minarets. Quand on est musulman en Israël, on peut prendre la parole à la télévision pour critiquer le gouvernement un jour, et être toujours libre le lendemain. Il y a des écoles biculturelles, où la moitié de la classe est constituée d’enfants juifs, l’autre moitié d’enfants musulmans. Il suffit de se promener dans les rues de Haïfa ou Tel Aviv pour voir que des musulmans et des juifs vivent dans les mêmes immeubles et créent des liens. Il existe de nombreuses associations, en Israël, qui s’impliquent pour la paix (comme par exemple « Shalom Akhchav », signifiant « la paix maintenant »), avec pour but d’aboutir par la négociation à une paix juste et durable fondée sur le principe « deux peuples, deux États ».

Alors, si l’État d’Israël est un « apartheid », comment qualifier Gaza ? Il n’y aucun juif à Gaza...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cette tribune est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Tribune publiée dans Le Crestois du 20 octobre 2023