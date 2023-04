On pourrait bien ne plus en sourire

Gigi aux côtés du Crestois. Chronique du 21 avril 2023 de René Bergier.

Glups ! c’est moi Gigi. Hello les amis ! Ce n’est pas trop dans mes habitudes d’écrire sans sourire ; mais là, l’heure est grave.

Vous avez maintenant tous pris connaissance de la situation du journal Le Crestois, celui que vous tenez justement dans vos mains. Depuis quelques mois, toute l’équipe - son capitaine Jean-Baptiste en tête - se démène pour sortir la tête hors de l’eau et essayer de résoudre les difficultés financières qui l’ont mise en plongée sans bouteille, en vain. La crise aura raison du Crestois, comme elle a eu raison de nombreuses autres entreprises. C’est un peu comme chez nous les poissons, les gros mangent les petits.

Mais dans cette vallée de la Drôme, pays de résistance, on ne s’avoue pas facilement vaincu. Alors « ils » se sont retroussés les manches pour que ne se termine pas cette belle histoire que le journal du Crestois écrit depuis 123 ans. « Ils », ce sont les journalistes du Crestois et quelques collègues qui, avec l’assentiment de Jean-Baptiste, ont décidé de créer une Scop afin de reprendre le flambeau.

S’ils y travaillent à passer quelques nuits blanches, ils peuvent compter sur l’appui de nombreux amis dans la vallée, dont entre autres - et modestement - votre serviteur. Avec le réseau de correspondants du journal, tout ce petit monde se bat pour que perdure cette presse indépendante afin que chaque semaine, vous puissiez continuer d’être informés de la vie locale, qu’elle concerne la ville centre ou nos plus petits villages. De l’information au service de tous, sur la vie associative, sportive, culturelle, politique, citoyenne ou publicitaire ; mais aussi sur des sujets de fond ou événementiels qui, avec plus de tapage, font parfois la une des grands médias.

Et puis, dans la mesure de la place disponible et du respect de chacun, il y a aussi dans votre canard (qui n’est pas enchaîné) des expressions de liberté auxquelles chacun - qu’il nage rive droite, rive gauche ou plein courant - peut apporter son grain (parfois de folie)... On peut d’ailleurs nager en longeant un bord ou un autre, sans pour autant se priver de cet espace de liberté.

Ils se sont bien battus - et ils continuent à se battre - pour monter ce beau projet de reprise. Mais leur sueur ne suffira pas si vous ne leur donnez pas un coup de main. À ce sujet, j’ai déjà contacté mon amie la carpe et mes potes des gours environnants (qui aujourd’hui, ont l’air moins énervés). Ils ont tous accepté de participer au sauvetage. Seul le héron a fait la sourde oreille ; pas étonnant, car si son bec et ses pattes sont surdimensionnés, son esprit communautaire n’est pas à la hauteur. Quant au pêcheur, il est tombé de son siège quand il a appris la nouvelle : « Quoi ! je n’aurai plus mon journal préféré à lire en attendant que le bouchon frétille ! » (là, j’avoue que je n’ai pas eu envie de pleurer).

Tous ne veulent pas que meure Le Crestois. Imaginez une vallée sans infos locales tel qu’il sait si bien les transcrire... Une vallée qui aurait perdu ce lien entre citoyens, une vallée sans âme en quelque sorte, alors qu’il y a tant de choses à dire et à faire dans notre belle contrée.

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour l’équipe du Crestois qui a besoin que vous y croyez aussi ; pour Jean-Baptiste, pour lequel l’épreuve est difficile, tout comme elle l’est pour la famille Bourde ; pour le souvenir de son papa, notre ami Claude trop tôt disparu ; pour tout ça : aidez les à sauver ce qui est un peu notre patrimoine local à tous : le journal Le Crestois. Aidez-les selon vos moyens, selon votre envie, mais aidez-les.

Gigi

Tribune publiée dans Le Crestois du 21 avril 2023