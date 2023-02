Grippe aviaire : mise en place de zones de contrôle temporaire

67 communes sont concernées dans le département.

Communiqué du 3 février 2023 de la Préfecture de la Drôme :

La présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été confirmée le 31 janvier 2023 sur deux mouettes découvertes entre le 25 et le 26 janvier sur les communes de Bourg-lès-Valence (26) et Soyons (07). Pour rappel, l’influenza aviaire hautement pathogène est une maladie animale infectieuse, virale, très contagieuse qui affecte les oiseaux. [...]

La détection précoce du virus permet une intervention rapide pour limiter l’éventuelle diffusion du virus et protéger la filière avicole et les basses-cours drômoises. À cet effet, la préfète de la Drôme a pris un arrêté préfectoral définissant une zone réglementée (zone de contrôle temporaire – ZCT) de 20 km de rayon autour des lieux de découverte des oiseaux infectés, à l’instar de la préfecture de l’Ardèche.

Cette zone comprend 67 communes de notre département. Voici les communes concernées dans le Crestois : Allex, Ambonil, La Baume-Cornillane, Chabrillan, Crest, Divajeu, Eurre, Gigors-et-Lozeron, Grâne, Montmeyran, Montoison, Ourches, Upie et Vaunaveys-la-Rochette.

MESURES MISES EN PLACE DANS CETTE ZONE :

La mobilisation doit être collective : tous les propriétaires de volatiles, qu’ils soient exploitants agricoles ou simples particuliers sont concernés. C’est pourquoi les maires sont chargés de recenser tous les lieux de détention de volailles ou d’autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale au sein de la zone réglementée.

À l’intérieur de la zone, diverses mesures sont déployées afin de protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mesures de biosécurité (mise sous filet, alimentation à l’abri, nettoyage des mains...), une surveillance renforcée des élevages (observation quotidienne et analyses de laboratoires) et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes). Des visites vétérinaires seront effectuées dans tous les lieux de détention dans un rayon de 5 km autour des lieux de découverte des oiseaux infectés.

En cas de mortalité ou de signes cliniques anormaux, il convient de contacter son vétérinaire ou la direction départementale de la protection des populations de la Drôme (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ).

Il est spécifiquement demandé, dans cette ZCT, de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages. Il est rappelé que, pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés.

DURÉE DES MESURES :

La ZCT pourra être levée après un délai de 21 jours si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas n’est survenu dans la faune sauvage libre. Dans le cas contraire, elle sera maintenue jusqu’à stabilisation de la situation.

SURVEILLANCE DANS LA FAUNE SAUVAGE :

Toute mortalité d’oiseaux sauvages sans cause évidente doit être signalée à l’Office Français de la Biodiversité (04 75 25 64 46) qui décidera éventuellement d’un ramassage et d’une analyse en fonction du contexte (lieu, espèces et nombre d’oiseaux touchés, ancienneté du décès de l’oiseau...)

Par ailleurs, afin de limiter la diffusion du virus, qui peut avoir d’importantes conséquences économiques et de souveraineté alimentaire, le risque national épizootique vis-à-vis de l’influenza aviaire est actuellement défini au niveau « élevé ». Cette situation entraîne l’application de mesures renforcées de prévention pour les élevages avicoles et les basses-cours sur toutes les communes du département (et du reste du territoire métropolitain) : mesures de biosécurités en particulier.

RAPPEL : La consommation de viande, de foie gras et d’oeufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’homme.

Communiqué publié dans Le Crestois du 3 février 2023