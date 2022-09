Action Poséidon

Tribune d’Extinction Rebellion Vallée de la Drôme

Dans la nuit du 20 septembre, 130 affiches ont été collées dans la ville de Crest. Le groupe Extinction Rebellion Vallée de la Drôme a décidé d'alerter la population par voie d'affichage et communiqués de presse afin de dénoncer l'agrandissement du lac-gravière situé à Choméane (commune de Divajeu) et le projet de création d'une bassine de plus de 600 000m3 (17 ha d'artificialisation de terres agricoles) sur la commune de Chabrillan.

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 30 septembre 2022.