Rivière Drôme et réserve karstique

Texte de Michel Monnier, illustration d'Alexis Nouhalat

ÉQUATION FLUVIALE

Quoi de plus joyeux qu’une rivière Drôme pleine de vies: «Heureux qui a des yeux et ressent la Nature». Cette Rivière parfois torrentueuse, parfois infinitésimale! Et, d’une façon plus large et moins localisée, l’estimation des réserves en eau des bassins versants de cette même rivière Drôme qui interroge bien du monde... Et déjà, en premier lieu, le regard de l’État qui, afin d’anticiper tout projet de développement et d’urbanisme, interroge le Scot (Schéma de cohérence territorial) encore jeune, sur nos réserves en eaux potables ?

Illustration : aquarelle sur le vif d’Alexis Nouailhat : « Accouplement des petits Gravelots dans la Réserve Naturelle des Ramières du Val de Drôme ».

Article publié dans Le Crestois du vendredi 30 septembre.