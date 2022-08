Le vieil homme et la Drôme

Tribune de Franck Daumas

Il était une fois… Les belles histoires commencent toujours ainsi. Mais le sontelles vraiment? Revenons à nos moutons. Pas d’Australie ni de la Nouvelle Zélande mais seulement nos moutons du Val de Drôme. Je commence la petite réflexion de cet homme qui, un matin du mois de juin, était parti pêcher sous le pont d’Allex. Pêcheurs de père en fils, il aimait taquiner la truite fario! Malheureusement il savait, et déjà depuis fort longtemps, que truites, écrevisses et salamandres n’étaient plus dans nos ruisseaux Saleine, Rif Noir, Grenette, Costadon, etc.

Là où la vie était présente, il n’y avait maintenant que de petits égouts sans aucun espoir ! Malgré cela, notre homme commença à pêcher et qu’elle fut sa surprise d’attraper un superbe chevesne. Il le sortit de l’eau avec plaisir pour ensuite le relâcher. Mais au moment de le remettre à l’eau, le chevesne commença à lui parler « Salut Franck, tu te rappelles le paradis dans lequel je vivais, dans lequel tu vivais, et l’enfer dans lequel je vis et dans lequel tu vivras bientôt ? C’est une tragédie maintenant mais à qui la faute? À vous les humains ! Toi qui aimais les indiens, astu oublié la sagesse de Sitting Bull : quand vous aurez abattu le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau et pêché le dernier poisson, alors vous comprendrez que les dollars ne se mangent pas ! » Eh oui, nous y sommes… Le pêcheur croyait rêver ! Le chevesne parlait ! Tout cela était impossible, il devait certainement faire un début d’AVC ou une maladie gravissime. Il était plongé dans sa réflexion et en oubliait le poisson qui le supplia de le remettre à l’eau en lui disant « Tu sais, j’ai besoin d’eau pour vivre tout comme toi ! Allez, laisse-moi retourner dans mon milieu car le temps nous est compté maintenant et je ne te dis pas salut mais adieu ».

PS : Bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière.

Franck Daumas