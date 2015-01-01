Comprendre le budget de votre commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 1.

Les élections municipales approchent, et il n’est pas toujours facile de se faire une opinion sur la gestion de sa commune, surtout sur la gestion budgétaire, qui reflète les choix politiques des élus. Pour nous rassurer, on nous dit souvent que la commune est « gérée en bon père de famille », mais qu’est-ce que ça veut dire ? Aussi, pour éclairer les débats, je publierai une série d’articles qui présenteront les chiffres budgétaires clés et les compareront avec ceux de communes similaires*.

On regardera la période 2021-2024, qui correspond à la mandature actuelle, et on la comparera avec celle de la mandature précédente. Ainsi, chacun pourra comprendre les choix passés et se faire sa propre opinion. ...

* Les chiffres sont les derniers disponibles. Direction générale des Finances publiques (DGFip) : https://data.ofgl.fr

Tribune publié dans Le Crestois du 2 janvier 2026