Une galeriste oubliée dans la Gervanne

Berthe Weill avait lancé les peintres majeurs du XXe siècle.



Berthe Weill , peinture de Georges Kars

Il y eut, au début du XXe siècle, à Beaufort-sur-Gervanne, une institutrice du nom de Maria Lehmann. Elle était d’une famille d’Altkirch, en Alsace. On ne peut pas exclure qu’elle ait choisi notre région parce qu’elle savait y trouver beaucoup d’Alsaciens, repliés depuis l’annexion de leur province par l’Allemagne. Les archives départementales nous indiquent, du reste, d’autres Lehmann dans le département, sans rapport connu avec notre Maria. En revanche, nous la voyons dans le recensement nominatif de la commune de Beaufort en 1906 et en 1911.

Ceci, à la vérité, n’aurait guère d’importance si Maria n’avait eu un frère cadet, Léon. Se plaisant manifestement dans la Gervanne, Maria l’incite à y venir. Nous entrons par lui dans une magnifique histoire.

Léon Lehmann est peintre et va s’adonner à son art dans la petite vallée. Dans les années dont nous parlons, il n’a pas atteint la gloire, mais, tout doucement, elle vient notamment grâce aux efforts d’une galeriste parisienne, Berthe Weill. Pour elle aussi, les débuts ont été modestes...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026