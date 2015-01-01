Esprit Latin, des cordes en couleurs

Voix lyriques et cordes pincées, vendredi 13 février à 20 heures, au temple de Grâne.

Dans le cadre des Concerts du vendredi, au temple de Grâne, la formation Le Phénix en ballade vous invite à voyager de l’Espagne à l’Italie, en passant par la France. L’époque de création des pièces interprétées dans ce concert s’étend de la fin du XVIIIe jusqu’au début du XXe siècle.

Ce concert de voix lyriques et cordes pincées vous entraînera à travers divers paysages de la musique européenne, tout en restant fidèle à ses caractères originels...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026