Où s’en vont les souvenirs lorsqu’ils se perdent ?

La compagnie Archipel 427 vous propose, jeudi 19 février à 17 heures, en sortie de résidence de la Gare à coulisses, son spectacle Les petites choses, théâtre-documentaire mêlant danse, théâtre et écriture, menés par la compagnie pendant deux ans dans différents lieux où habitent nos aîné·es.

Les petites choses, c’est l’histoire d’une brocante à souvenirs, l’histoire du temps qui passe...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026