Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Où s’en vont les souvenirs lorsqu’ils se perdent ?

La compagnie Archipel 427 vous propose, jeudi 19 février à 17 heures, en sortie de résidence de la Gare à coulisses, son spectacle Les petites choses, théâtre-documentaire mêlant danse, théâtre et écriture, menés par la compagnie pendant deux ans dans différents lieux où habitent nos aîné·es.

Les petites choses, c’est l’histoire d’une brocante à souvenirs, l’histoire du temps qui passe...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU