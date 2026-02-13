Une pièce jouée et chantée, vendredi 20 février à 18 heures à Piégros-la-Clastre.

Après avoir joué la pièce La taverne du Jolly Roger une trentaine de fois, dans tout Rhône-Alpes, les deux pirates Thierry Happel (le chanteur) et Bernard Foray-Roux (l’auteur-conteur) ont pris quelque repos. Le temps pour les comédiens et musiciens de Savasse Loisirs de jouer, à leur tour et un peu partout en Drôme-Ardèche, L’auberge de la belle flibustière du même auteur.

Et voilà notre duo reparti pour de nouvelles aventures en proposant désormais La véritable histoire de Barbe-Noire, pièce jouée et chantée où l’on retrouve le célébrissime pirate enfant (joué par Méo), adolescent (joué par Léontin), adulte (joué par Thierry) et même... fantôme ! Accompagné par un espiègle moussaillon (joué par Nicole), notre conteur et son équipage nous entraînent, pendant une heure, de Bristol à New-Providence, à l’âge d’or de la piraterie.

La joyeuse troupe jouera à la salle de l’aire sportive Aimé Farconnet de Piégros-la-Clastre, le vendredi 20 février à 18 heures et la participation est libre.



Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026