Comment survivre au management bancaire ?

Bienvenue dans le couloir de la mort ! est une conférence gesticulée interprétée par Muriel Conte. Deux dates de représentation sont prévues :

au P’tit Roubion de Bourdeaux, jeudi 19 février à 18h30,

à la Locomotive de Saillans, samedi 21 février à 20h.

Muriel Conte vous propose de l’accompagner dans cette expérience de conférence gesticulée, de traverser les processus d’aliénation dans le management : montrer, dénoncer, décortiquer ces mécanismes de domination et de violence ordinaire en entreprise...

Article publié dans Le Crestois du 13 février 2026