Les Mitain’s au Groenland

Une famille de La Baume-Cornillane va partir en voyage musical au-delà du cercle arctique.

Depuis quelques semaines, le Groenland est sous les feux de l’actualité, sans avoir rien demandé. Mais pour certains, ce pays est une passion de longue date. Un pays grand comme quatre ou cinq fois la France avec une population mille fois inférieure, où rien ne pousse (à part au sud), car le sol n’est que roc… Que peut-il bien y avoir d’attirant dans un pays aux trois quarts recouvert de glaces éternelles, privé des rayons du soleil trois mois sur douze ? Ses ressources minières, sa position stratégique, diront certains, plus portés sur la possession que la contemplation…

Pour Hélène Marseille, la fascination pour ce « pays vert » (traduction du danois) est née de la lecture des fameux Racontars arctiques de Jørn Riel, auteur danois ayant passé seize ans au nord-est du Groenland, et de la découverte, au cours de ses études ethnologiques à Lyon, de Jean Malaurie, géographe ethnographe auteur du très célèbre livre Les Derniers rois de Thulé. Des rencontres qui ont fait naître un rêve : « Un jour j’irai au Groenland ».

Ce rêve, en sommeil durant trente ans, s’est concrétisé en octobre 2019, date à laquelle Hélène a convaincu sa famille d’aller jouer de la musique à 590 km au nord du cercle arctique...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 6 février 2026