Grand déraillement à l’Oustal

Rions ensemble pendant qu’il est trop tard, vendredi 6 février à 19 heures à Bourdeaux.

L’Oustal, ateliers d’artistes et auberge situé à Bourdeaux, vous propose, vendredi 6 février à 19 heures, une théâtre-lecture adaptée du livre Hot-dog, Chroniques dystopiques du grand déraillement de Alice Zeniter, Franco Mannara, Léonie De Rudder, Benjamin Georjon et Christophe Payet.

Notre société est-elle vraiment prête à basculer vers une idéologie autoritaire ? Pour répondre à cette question le collectif Demain est annulé vous propose un grand saut dystopique. Plongeons ensemble dans un futur troublant... À travers cinq séquences trash, drôles et poignantes, les artistes déconstruisent l’imaginaire du prétendu grand remplacement, pour contrer les discours qui nous engluent le cerveau dans du ketchup.

Dans la verrière de l’Oustal, 1 place de l’Église à Bourdeaux.

Durée : 45 mn. Entrée libre.

Mise en scène : Sophie Botte assistée de Florent Bresson.

Jeu : Florent Bresson, Clélia David, Maude Fumey, Adrien Noblet et Vladimir Perrin.

